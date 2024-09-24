24 сентября, 14:10Политика
Путин подписал указ об освобождении Якушева от должности полпреда в УФО
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО). Президент подписал соответствующий указ.
Якушев занимал эту должность с 2020 года, сменив тогда Николая Цуканова.
По информации ТАСС, политик может стать сенатором от Тюменской области. Решение могут принять до 1 октября.
Якушев 15 июня 2024 года занял должность врио секретаря генсовета партии "Единая Россия". Ранее он возглавлял Тюменскую область, был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а также работал на других крупных должностях.
Ранее стало известно о назначении Ирады Зейналовой послом России в Республике Маврикий. Владимир Путин подписал соответствующий указ, освободив от должности Константина Климовского. Зейналова является обладателем красного диплома Дипломатической академии МИД РФ.