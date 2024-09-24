Путин подписал указ об освобождении Якушева от должности полпреда в УФО

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Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО). Президент подписал соответствующий указ.

Якушев занимал эту должность с 2020 года, сменив тогда Николая Цуканова.

По информации ТАСС, политик может стать сенатором от Тюменской области. Решение могут принять до 1 октября.

Якушев 15 июня 2024 года занял должность врио секретаря генсовета партии "Единая Россия". Ранее он возглавлял Тюменскую область, был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а также работал на других крупных должностях.

Ранее стало известно о назначении Ирады Зейналовой послом России в Республике Маврикий. Владимир Путин подписал соответствующий указ, освободив от должности Константина Климовского. Зейналова является обладателем красного диплома Дипломатической академии МИД РФ.