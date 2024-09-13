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13 сентября, 17:59

Политика

Захарова рассказала о наличии у Зейналовой красного диплома Дипакадемии МИД

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ирада Зейналова, которая стала послом России в Республике Маврикий, является обладателем красного диплома Дипломатической академии МИД РФ, напомнила в своем телеграм-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Ирада Зейналова назначена послом Российской Федерации. Получаю много вопросов на этот счет одного и того же порядка: как телеведущая может стать дипломатом? У нас есть золотое правило – не комментируем назначения послов", – отметила дипломат.

При этом Зейналова является журналистом-международником, подчеркнула Захарова, напомнив также, что она стала автором аналитической программы. Представитель МИД поздравила нового посла с назначением и пожелала "успехов на благо Родины".

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что назначение журналистов дипломатами является распространенной во всем мире практикой. Она напомнила о карьере таких деятелей, как Александр Бовин, а также Евгений Максимович Примаков и Евгений Александрович Примаков.

О назначении Зейналовой послом России стало известно 13 сентября. Владимир Путин подписал соответствующий указ, освободив от должности Константина Климовского, который занимал этот пост.

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