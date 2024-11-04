Путин назначил главу ОАК Слюсаря врио губернатора Ростовской области

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Владимир Путин назначил генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Документ опубликован на сайте Кремля.

Как отметил лидер России, регион обладает большим потенциалом и хорошими показателями, однако там ситуация должна меняться к лучшему. На новом месте он пообещал Слюсарю поддержку.

"Самое главное – чтобы люди увидели вашу энергию, желание работать на благо ростовчан и поверили бы в искреннее желание изменить ситуацию, менять ее к лучшему и лучшему", – сказал Путин.

Также он поручил новому врио губернатора погрузиться в хозяйственную деятельность области. Слюсарь, в свою очередь, поблагодарил президента за оказанное доверие.

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение уйти в отставку из-за перехода на другую работу 4 ноября. Он отметил, что за время его работы было решено множество актуальных вопросов и реализовано большое число важных для области проектов.

Также он поблагодарил Путина и правительство РФ за внимание ко всем вопросам и содействие по инициативам региона. Кроме того, Голубев выразил благодарность тем, кто помогал Ростовской области делать эффективные шаги в развитии.