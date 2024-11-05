Путин назначил возглавлявшего Еврейскую автономную область Гольдштейна врио главы Коми

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Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Коми Ростислава Гольдштейна, который с 2019 года возглавлял Еврейскую автономную область.

Он будет занимать эту должность до вступления в должность лица, избранного главой республики. Этим же указом президент принял отставку главы Коми Владимира Уйбы по собственному желанию.

Путин поручил Гольдштейну плотно работать с местными специалистами.

"Очень вас прошу опираться на местные кадры, плотнее работать с местными специалистами. Уверен, что у вас это получится. У вас большой хороший опыт", – сказал российский лидер, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Уйба объявил о своей отставке. Он поблагодарил команду правительства республики и глав муниципалитетов за совместную, результативную работу. Сейчас, по словам Уйбы, Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне, который он назвал новым для себя вызовом и огромной ответственностью.

Накануне в отставку ушел губернатор Ростовской области Василий Голубев из-за перехода на другую работу. В этот же день Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря.