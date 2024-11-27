27 ноября, 14:16Политика
ВСУ потеряли более 36 тыс военных с начала боевых действий в Курской области
Фото: министерство обороны РФ
Украинские военнослужащие с начала боев в Курской области потеряли свыше 36 010 солдат и 223 танка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, за все время боев на курском направлении украинские военные потеряли 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1 199 бронемашин, 1 038 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 американских HIMARS и 6 MLRS, 13 систем ЗРК, 7 транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО.
Также ВСУ потеряли 27 единиц инженерной и иной техники, в числе которых фигурируют 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, а также 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
В свою очередь, Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.
ВС РФ уничтожили опорный пункт и военную технику ВСУ в Курской области