Фото: министерство обороны РФ

Украинские военнослужащие с начала боев в Курской области потеряли свыше 36 010 солдат и 223 танка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, за все время боев на курском направлении украинские военные потеряли 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1 199 бронемашин, 1 038 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 американских HIMARS и 6 MLRS, 13 систем ЗРК, 7 транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО.

Также ВСУ потеряли 27 единиц инженерной и иной техники, в числе которых фигурируют 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, а также 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.

