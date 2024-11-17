Более 80 военных ВСУ уничтожены в районе Ольговской рощи в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 80 украинских бойцов были ликвидированы при попытке ВСУ прорваться из котла в районе Ольговской рощи в Курской области. Министерство обороны России доложило об этом в своем официальном телеграм-канале.

Группа противника из 15–20 человек попыталась выбраться из котла около 04:00 в воскресенье, 17 ноября.

"В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того, 24 украинских боевика взяты в плен", – уточняется в публикации.

Российские силы продолжают зачищать район и устранять оставшихся бойцов ВСУ.

Боевые действия в регионе продолжаются с 6 августа. В области введен режим ЧС федерального характера, а также действует режим КТО.

По последним данным, украинская армия потеряла на курском направлении более 33,2 тысячи человек.

Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.

