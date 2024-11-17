17 ноября, 18:24Происшествия
Более 80 военных ВСУ уничтожены в районе Ольговской рощи в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Более 80 украинских бойцов были ликвидированы при попытке ВСУ прорваться из котла в районе Ольговской рощи в Курской области. Министерство обороны России доложило об этом в своем официальном телеграм-канале.
Группа противника из 15–20 человек попыталась выбраться из котла около 04:00 в воскресенье, 17 ноября.
"В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того, 24 украинских боевика взяты в плен", – уточняется в публикации.
Российские силы продолжают зачищать район и устранять оставшихся бойцов ВСУ.
Боевые действия в регионе продолжаются с 6 августа. В области введен режим ЧС федерального характера, а также действует режим КТО.
По последним данным, украинская армия потеряла на курском направлении более 33,2 тысячи человек.
Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.
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