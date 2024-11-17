Потери ВСУ на курском направлении превысили 33 тысячи человек

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За все время боев в Курской области ВСУ потеряли более 33,2 тысячи человек. Об этом сообщает Минобороны России.

Также украинские формирования лишились 213 танков, 137 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1 171 боевой бронированной машины, 954 автомобилей, 285 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шести MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семи транспортно-заряжающих машин, 66 станций РЭБ, 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четырех радиолокационных станций ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

Боевые действия в регионе продолжаются с 6 августа. В области введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Как писала зарубежная газета, ВСУ в Курской области столкнулись с "адскими" условиями и ужасной боевой подготовкой. Два украинских солдата рассказали, что, когда их отправили для нападения на российский регион во второй раз, ситуация для них стала хуже, чем в августе. По их словам, им нужно "начинать все сначала".