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Численность в рядах ВСУ, которые были отправлены Киевом в Курскую область, превышает количество войск, задействованных в Донбассе, передает газета El Pais со ссылкой на источники в армии ВСУ.

По утверждению собеседника, в районе боевых действий ВСУ не всегда обеспечены необходимым вооружением и техникой, но с личным составом проблем нет.

В материале говорится, что ротация происходит примерно раз в 10 дней, в то время как в Курахове, расположенном в ДНР, этот процесс занимал в среднем около 25 дней.

По данным издания, в Курской области дислоцируются "два лучших полка ВСУ" – 95-я и 80-я десантно-штурмовые бригады. Они оснащены передовым вооружением, включая танки Leopard и Abrams германского и американского производства соответственно.

Командир штурмовой роты Евгений сообщил в беседе с газетой, что некоторые боеприпасы неисправны. Кроме того, по его словам, на батальон численностью 340 человек приходится всего 10 бронемашин польского-украинского производства Oncilla, каждая из которых способна перевозить около 10 человек.

По словам одного из военнослужащих, цель ВСУ в Курской области – "продолжать наступление". Среди преимуществ российских войск в этой местности украинцы отмечают контроль воздушного пространства и более активное использование средств связи. Из-за проблем с мобильной связью, включая невозможность подключения к спутниковому интернету Starlink, они вынуждены полагаться на рации.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Между тем Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.