Yonhap: бывший министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой

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Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен пытался покончить с собой в следственном изоляторе в восточной части Сеула. Об этом со ссылкой на исправительные службы сообщает агентство Yonhap.

"Дежурный сотрудник обнаружил, что он (Ким Ен Хен – прим. ред.) пытался совершить суицид в туалете места ожидания перед выдачей ордера", – указано в сообщении.

В исправительных службах добавили, что сотрудники немедленно вмешались и экс-министр прекратил попытку суицида. В данный момент он содержится под охраной под наблюдением, состояние его здоровья не вызывает опасений.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Министр обороны Ким Ен Хен, в свою очередь, подал в отставку и извинился перед гражданами.