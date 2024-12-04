Министр обороны Южной Кореи подал в отставку

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Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал в отставку, передает агентство Yonhap.

О готовности покинуть пост он сообщил на фоне действующего военного положения в стране. Причем перед этим Ким извинился перед гражданами.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение 3 декабря. Решение он принял после экстренного совещания. Юн Сок сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

После введения соответствующего режима парламент государства приостановил свою работу. Командующий военным положением Пак Ан Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. Вместе с тем в этот период в стране нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь, вице-премьер и министр экономики и финансов Республики Корея Чхве Сан Мок созвал экстренное совещание высокопоставленных чиновников, а ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" вызвала в парламент страны своих депутатов.