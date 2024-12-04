Маск назвал шокирующей ситуацию в Южной Корее

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Американский бизнесмен Илон Маск назвал шокирующими события, случившиеся в Южной Корее. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на комментарий предпринимателя в соцсети X.

Кроме того, Маск написал "вау" под публикацией, где приводятся итоги голосования парламента республики за отмену военного положения. Тогда около 190 из 300 депутатов потребовали принять соответствующее решение.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял решение о введении в стране военного положения после экстренного совещания. Он сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

После введения военного положения парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением Пак Ан Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. Вместе с тем в этот период в стране нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь, вице-премьер и министр экономики и финансов Республики Корея Чхве Сан Мок созвал экстренное совещание высокопоставленных чиновников, а ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" вызвала в парламент страны своих депутатов.

