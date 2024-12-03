Парламент Южной Кореи объявил режим военного положения недействительным

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Председатель парламента Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным, передает телеканал YTN.

На заседании он заявил, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения в стране. При этом всего в парламенте 300 депутатов. На этом фоне У Вон Сик потребовал, чтобы президент страны Юн Сок Ель немедленно отменил военное положение.

Кроме того, как сообщает агентство Yonhap News, лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хук также заявил, что военные не должны соблюдать "неконституционное военное положение".

Также призвал отменить указ о введении военного положения в стране и мэр Сеула О Се Хун.

"Я выступаю против военного положения. Военное положение должно быть отменено", – заявил он, подчеркнув, что муниципальные власти сделают все возможное для защиты жителей южнокорейской столицы.

Между тем, по данным газеты The Korea Herald, комплекс правительственных зданий в южнокорейском городе Седжон закрыт после введения в стране военного положения. Так, въезд транспортных средств в комплекс запрещен – "все ворота, в том числе главный вход, заперты", "никто, включая госслужащих", на территорию не допускается.

При этом, по информации Yonhap News, войска командования военным положением уже проникли в основное здание парламента. Министерство обороны Южной Кореи, в свою очередь, приказало армии быть готовой к отражению чрезвычайных ситуаций.

"По сообщению минобороны, глава ведомства Ким Ен Хен провел совещание основных военных командиров и приказал всей армии усилить бдительность и готовность к чрезвычайным ситуациям <…> Бывшим сотрудникам министерства обороны также предписано выйти на работу", – говорится в сообщении.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. Как писали СМИ, глава государства провел экстренное совещание ночью. После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента. Он отметил, что военное положение необходимо, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

Позже парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. В этот период в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь, в посольстве РФ в Южной Корее также призвали российских граждан воздержаться от участия в массовых мероприятиях в связи с военным положением. В ведомстве добавили, что следят за развитием ситуации.