АТОР: туристы не обращались к туроператорам с просьбами прекратить отдых в Южной Корее

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Туристы из России пока не обращались к туроператорам с просьбами о досрочном прекращении отдыха в Южной Корее. Об этом сообщили в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, в Республике Корея сейчас могут находиться около 5,3 тысячи россиян. Их призывают сохранять спокойствие на фоне введения в стране военного положения.

Аннуляции туров в Южную Корею также на данный момент не фиксируются, добавили в ассоциации.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. Как писали СМИ, глава государства провел экстренное совещание ночью. После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Позже парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. В этот период в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь, в посольстве РФ в Южной Корее также призвали российских граждан воздержаться от участия в массовых мероприятиях в связи с военным положением. В ведомстве добавили, что следят за развитием ситуации.