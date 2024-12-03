Yonhap: президент Южной Кореи ввел военное положение

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации издания, глава государства провел экстренное совещание в своем офисе ночью. После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Агентство добавило, что южнокорейское Минобороны приказало командующим всех видов войск усилить боеготовность.

Ранее лидер Южной Кореи созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсуждалась тема "перемещения войск КНДР в Россию". Южнокорейский лидер отметил, что северокорейские войска в России несут за собой "серьезную угрозу безопасности" Южной Кореи и международному сообществу.

Министр обороны страны Ким Ен Хен также высказывал мнение, что Северная Корея может направить своих военных, состоящих на службе в регулярных вооруженных силах, на Украину, чтобы оказать поддержку России.

При этом в МИД РФ на фоне сообщений об отправке военнослужащих из КНДР в Россию призвали Южную Корею не поддаваться на провокации, к которым страну подталкивает Запад.

