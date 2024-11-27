Yonhap: президент Южной Кореи встретится с министром обороны Украины

Фото: ТАСС/AP/Ezra Acayan

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель проведет встречу с украинской делегацией во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Согласно данным СМИ, украинская делегация также проведет встречу с министром обороны Южной Кореи Ким Ен Хеном. Предполагается, что их беседа состоится уже 27 ноября.

Во время встречи Умеров поделится разведданными о военных КНДР, якобы размещенных в России, и попытается заручиться поддержкой Южной Кореи. Юн Сок Ель ранее заявлял, что Сеул может увеличить поддержку Киева в зависимости от уровня участия в боевых действиях солдат Северной Кореи.

Администрация США считает, что военнослужащие КНДР уже начали принимать участие в боевых действиях против Украины в Курской области. В Госдепе утверждали, что Россия якобы обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты.

Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.

