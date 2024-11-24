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Запад в союзн с НАТО пытается усилить давление на Пхеньян и сделать Сеул сообщником режима украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, это связано с тем, что власти Сеула при поддержке союзников в лице НАТО продолжают искусственно раскручивать тему военнослужащих КНДР в зоне спецоперации.

Администрация США считает, что военнослужащие КНДР уже начали принимать участие в боевых действиях против ВСУ в Курской области. Представитель Госдепа утверждает, что Россия обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты.

Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.

