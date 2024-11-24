24 ноября, 08:30Политика
Замглавы МИД РФ заявил, что Запад хочет сделать Сеул сообщником Зеленского
Фото: 123RF/wladyslawmus
Запад в союзн с НАТО пытается усилить давление на Пхеньян и сделать Сеул сообщником режима украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
По его словам, это связано с тем, что власти Сеула при поддержке союзников в лице НАТО продолжают искусственно раскручивать тему военнослужащих КНДР в зоне спецоперации.
Администрация США считает, что военнослужащие КНДР уже начали принимать участие в боевых действиях против ВСУ в Курской области. Представитель Госдепа утверждает, что Россия обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты.
Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.
Путин рассказал, как будет развиваться сотрудничество России и Северной Кореи