SBS: Украина попросила Южную Корею продать ей оружие

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Специальная делегация Украины во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым попросила Республику Корея продать вооружение, а не поставить бесплатно. Об этом сообщает телеканал SBS.

По данным телеканала, власти Южной Кореи отреагировали на эту просьбу "без энтузиазма". Отмечается, что украинские власти выразили желание приобрести зенитные ракетные комплексы "Чхонгун", РЛС для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Кроме того, Киев попросил о продаже метательных зарядов для снарядов калибра 155 миллиметров, "если поставки полноценных боеприпасов затруднительны для Сеула" в силу того, что они относятся к летальному оружию.

Телеканал отмечает, что министерство национальной обороны Республики Корея дало указание южнокорейским оборонным компаниям воздержаться от самостоятельного общения с украинской стороной.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел встречу с украинской делегацией во главе с Умеровым. Предполагалось, что во время встречи власти Киева поделятся разведданными о военных КНДР, якобы размещенных в России.

До этого глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ель заявил, что поставки Сеулом оружия Киеву будут зависеть от развития сотрудничества между КНДР и Россией. Он отметил, что страна внимательно следит за развитием отношений между Москвой и Пхеньяном, в том числе на предмет того, что КНДР получит от РФ в обмен на военную помощь в украинском конфликте.