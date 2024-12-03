Президент Южной Кореи отозвал военных и пообещал отменить военное положение

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель сообщил, что отозвал военных и в скором времени отменит военное положение. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

Глава государства уточнил, что он оформит отмену военного положения на ближайшем заседании правительства.

Юн Сок Ель также призвал парламент Южной Кореи немедленно прекратить мешать нормальному функционированию государства.

"Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом", – заявил он.

Одновременно с этим, как сообщает агентство, оппозиционная Демократическая партия настаивает на наказании для президента страны за введение военного положения. По словам представителя фракции Пак Чхан Дэ, Юн Сок Ель больше не может нормально управлять государством и должен быть отстранен от исполнения своих обязанностей, а также арестован.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. Как писали СМИ, глава государства провел экстренное совещание ночью.

После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента. Он отметил, что военное положение необходимо, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

Позже парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. В этот период в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь, спикер южнокорейского парламента У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. На заседании он заявил, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения в стране. На этом фоне У Вон Сик потребовал, чтобы президент страны немедленно отменил военное положение.

Аналогичное требование прозвучало и со стороны пропрезидентской правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила".