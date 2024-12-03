Yonhap: военные проникли в здание парламента Южной Кореи

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Войска, обеспечивающие военное положение в Южной Корее, проникли в здание Национального собрания. Об этом сообщает Yonhap News.

По информации агентства, на территорию комплекса правительственных зданий прилетели три вертолета, предположительно, с военными на борту.

По словам спикера южнокорейского парламента У Вон Сика, солдаты уже покинули здание парламента.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. Как писали СМИ, глава государства провел экстренное совещание ночью.

После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента. Он отметил, что военное положение необходимо, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

Позже парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. В этот период в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь, У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. На заседании он заявил, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения в стране. При этом всего в парламенте 300 депутатов. На этом фоне У Вон Сик потребовал, чтобы президент страны немедленно отменил военное положение.