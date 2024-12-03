Южнокорейская вона упала к доллару после введения военного положения

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Валюта Южной Кореи упала к доллару на фоне введения в стране военного положения, пишет РБК со ссылкой на данные торгов.

Так, курс валютной пары USD/KRW на международном рынке Форекс по состоянию на 17:11 по московскому времени вырос на 1,37%, до 1423,2 южнокорейской воны. В последний раз курс находился на этом уровне 4 ноября 2022 года.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. Как писали СМИ, глава государства провел экстренное совещание. После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Позже парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. В этот период в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги.