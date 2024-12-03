Правящая партия Южной Кореи призвала президента отменить военное положение

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Пропрезидентская правящая партия Южной Кореи "Гражданская сила" призвала президента страны Юн Сок Еля как можно скорее отменить военное положение. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

Как утверждают журналисты, позиция фракции была выработана после соответствующего обсуждения депутатов "Гражданской силы", которые в итоге решили согласиться с мнением Национального собрания, проголосовавшего за отмену военного положения.

До этого лидер правящей партии Хан Дон Хук также заявил, что военные не должны соблюдать "неконституционное военное положение".

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. Как писали СМИ, глава государства провел экстренное совещание ночью.

После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента. Он отметил, что военное положение необходимо, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

Позже парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. В этот период в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь, председатель парламента У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. На заседании он заявил, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения в стране. При этом всего в парламенте 300 депутатов. На этом фоне У Вон Сик потребовал, чтобы президент страны немедленно отменил военное положение.