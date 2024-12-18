Первая жена Яниса Тиммы почтила память баскетболиста в личном блоге

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sana_osa

Первая жена баскетболиста Яниса Тиммы Сана Ошс опубликовала фотографию экс-супруга с их общим сыном Кристианом. Ошс призналась, что Тимма был хорошим человеком и отцом.

"Те, кто давно был знаком с Янисом, знают, что он был очень позитивным и искренним человеком, всегда всем помогал, с очень большим сердцем", – написала она на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Также Ошс назвала своего бывшего мужа целеустремленным спортсменом, который всего добивался упорным трудом.

О том, что 32-летний Тимма покончил с собой, стало известно утром 17 декабря. Как сообщили СМИ, его тело было найдено в хостеле, где он проживал. Рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, нашли номер его бывшей жены певицы Анны Седоковой и просьбу позвонить ей.

Последнее сообщение Тиммы было оставлено в соцсетях: баскетболист поздравил артистку с днем рождения, который она праздновала 16 декабря. Журналисты также выяснили, что экс-супруг женщины страдал от депрессии на фоне развода.

Брак Седоковой с Тиммой был расторгнут 9 декабря. Они прожили вместе четыре года. Инициатором развода стала певица. В октябре этого года она подала соответствующий иск в суд.