Последние минуты жизни экс-супруга Седоковой Тиммы попали на камеру домофона

Видео: телеграм-канал Mash

Последние минуты жизни бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы попали на камеру домофона. Кадрами делится телеграм-канал Mash.

На них видно, как баскетболист со стаканом в руке подходит к подъезду дома на Звенигородском шоссе. У двери он записывает голосовые сообщения. Тимма долго пытался попасть внутрь здания. Видео было снято около 23:30 16 декабря.

О том, что 32-летний спортсмен покончил с собой, стало известно утром 17 декабря. Как сообщили СМИ, его тело нашли в подъезде жилого дома, а рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, нашли номер певицы и просьбу позвонить ей.

По данным источника в полиции, латвийский баскетболист страдал от депрессии. Последнее сообщение бывшего мужа артистки было оставлено в соцсетях: Тимма поздравил Седокову с днем рождения, который певица праздновала 16 декабря.

9 декабря Седокова и Тимма развелись. Певица и спортсмен прожили в браке четыре года. Инициатором развода стала певица, которая в октябре этого года подала соответствующий иск в суд.

В России баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и "Химки" с 2015 по 2021 год.

