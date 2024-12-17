Отец Яниса Тиммы прокомментировал новости о смерти сына

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Баскетбольный тренер, отец Яниса Тиммы Райтис надеется, что новости о смерти его сына не являются правдой. Об этом он рассказал в беседе с Super.

Как отметил мужчина, он узнал о смерти Тиммы из СМИ, так как последние три года не контактировал с сыном.

"У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные. У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра и все, а сейчас везде уже об этом", – сказал Райтис, добавив, что необходимо уточнить информацию.

Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома утром 17 декабря. Предварительно, рядом с мужчиной лежал телефон, в котором было последнее пожелание перед смертью. Причины случившегося сейчас устанавливается.

В России баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и "Химки". На прошлой неделе он также развелся с певицей Анной Седоковой.