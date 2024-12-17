Певица Анна Седокова прокомментировала смерть Яниса Тиммы

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Певица Анна Седокова в своих социальных сетях прокомментировала смерть бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Она попросила общественность не распространять информацию о его смерти.

По словам певицы, последние годы она "жила в аду".

"Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, они могут записывать сторис. Ну вот сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста. У меня ребенок, он маленький. Он ничего не должен знать. Я должна спасти своего ребенка от этой информации", – сказала Седокова.

О том, что тело 32-летнего спортсмена нашли в подъезде жилого дома, стало известно утром 17 декабря. Как сообщили СМИ, рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее Седокова и Тимма развелись. Певица и спортсмен прожили в браке четыре года. Инициатором развода стала певица, которая в октябре этого года подала соответствующий иск в суд.