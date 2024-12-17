Лера Кудрявцева призналась, что ее шокировала смерть Яниса Тиммы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Телеведущая Лера Кудрявцева была шокирована новостью о смерти экс-супруга певицы Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ее комментарий.

Она уточнила, что не была знакома с баскетболистом. В своем телеграм-канале телеведущая порассуждала о причинах смерти Тиммы. В их числе, как утверждает Кудрявцева, может быть смерть родных, депрессия или неизлечимая болезнь.

"Но женщина бросила, 32 года, красивый парень. Казалось бы, вся жизнь впереди. Как? Зачем? У него же маленький ребенок, родители", – отметила Кудрявцева.

В свою очередь, бывшая жена экс-футболиста Павла Погребняка Мария считает, что Тимма совершил эгоистичный поступок, покончив с собой. По ее словам, он не подумал ни о сыне Седоковой, которого воспитывал вместе с ней, ни о своих родителях.

"Боль он причинил близким людям. Пока ты жив – можно исправить все. Думаю, что если бы Тимма так боялся потерять Седокову, то смог бы ее и вернуть", – заявила модель.

Погребняк также предположила, что баскетболист не смог справиться с депрессией. Однако она считает, что вины экс-супруги в произошедшем нет. Погребняк выразила ей искренние соболезнования.

"Дай Бог сил ей все пережить", – подытожила она.

О том, что 32-летний Тимма покончил с собой, стало известно утром 17 декабря. Как сообщили СМИ, его тело было найдено в хостеле, где он проживал. Рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, нашли номер Седоковой и просьбу позвонить ей.

Последнее сообщение Тиммы было оставлено в соцсетях: баскетболист поздравил певицу с днем рождения, который она праздновала 16 декабря. Журналисты также выяснили, что экс-супруг артистки страдал от депрессии на фоне развода.

Брак Седоковой с Тиммой был расторгнут 9 декабря. Они прожили вместе четыре года. Инициатором развода стала певица, которая в октябре этого года подала соответствующий иск в суд.

