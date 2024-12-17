Директор хостела, в котором умер Янис Тимма, назвал баскетболиста позитивным человеком

Фото: телеграм-канал SHOT

Директор хостела, в котором умер бывший муж певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма назвал спортсмена "абсолютно улыбчивым, позитивным человеком". Об этом он рассказал в беседе с Super.

Он также отметил, что Тимма заселился в свой номер вчера, 16 декабря, пребывая в хорошем настроении. По его словам, комната баскетболиста сейчас опечатана. При этом директор хостела добавил, что родственники погибшего смогут забрать его вещи, когда это позволят сделать в следственных органах.

Между тем бывшая супруга баскетболиста Сана, с которой у Тиммы есть общий сын, шестилетний Кристиан, прокомментировала смерть спортсмена у себя на странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе", – написала девушка, опубликовав фотографию бывшего мужа с их сыном.

В свою очередь, бывший тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис в разговоре с изданием "Спорт-экспресс" заявил, что узнал о смерти спортсмена от друга из Саудовской Аравии. По его словам, последние годы он не поддерживал связь с Тиммой.

"Последний раз мы общались лет пять назад, после я ушел из "Химок", а он позже был в Майами, сменил три команды", – добавил Куртинайтис.

О том, что 32-летний спортсмен покончил с собой, стало известно утром 17 декабря. Как сообщили СМИ, его тело нашли в подъезде жилого дома, а рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, нашли номер певицы и просьбу позвонить ей.

По данным источника в полиции, латвийский баскетболист страдал от депрессии. Последнее сообщение бывшего мужа артистки было оставлено в соцсетях: Тимма поздравил Седокову с днем рождения, который певица праздновала 16 декабря.

9 декабря Седокова и Тимма развелись. Певица и спортсмен прожили в браке четыре года. Инициатором развода стала певица, которая в октябре этого года подала соответствующий иск в суд.

В России баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и "Химки" с 2015 по 2021 год.

