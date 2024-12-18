Прощание с экс-супругом Седоковой Тиммой пройдет в Риге

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Сестра 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы заявила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) , что прощание с братом состоится в Риге.

Дополнительная информация будет предоставлена позже, уточнила она. Кроме того, сестра баскетболиста попросила СМИ с пониманием отнестись к отказу от дальнейших комментариев.

Также девушка от лица их семьи поблагодарила всех, кто не остался равнодушен к произошедшему, в том числе МИД Латвии, Латвийскую баскетбольную ассоциацию и команду экс-супруги Тиммы Анны Седоковой.

Сестра Тиммы признала, что в последнее время ее брат вел себя неоднозначно. Однако она отметила, что неизменным оставалась его любовь к спорту. По ее словам, баскетболист стал примером того, как с помощью целеустремленности и труда можно достичь мечты – играть вместе с профессионалами и тренироваться у лучших специалистов. Кроме того, девушка рассказала, что в школе его выбор профессии часто высмеивали, но это не мешало ему достигать своих целей.

"Те, кто знал брата поближе, знают, что под мышцами и татуировками скрывались уязвимое сердце и масса эмоций. Он легко мог помочь другим, но ему было очень трудно попросить чего-то для себя и признать, что он с чем-то не справляется. Я знаю, что многие люди предлагали Янису свою помощь, и я им искренне благодарна. Но мой брат принял свое решение, и, как бы больно оно ни было, нам теперь остается только принять его выбор", – добавила сестра погибшего.

Она поблагодарила брата за то время, которое она провела вместе с ним, а также за пример всегда следовать своему призванию в жизни. Подытоживая, девушка выразила уверенность, что у сына Тиммы Кристиана и у ребенка Седоковой Гектора, которого воспитывал вместе с певицей баскетболист, появится на одного "физически крепкого ангела-хранителя" больше.

О том, что 32-летний экс-супруг Седоковой Тимма покончил с собой, стало известно утром 17 декабря. Как сообщили СМИ, его тело было найдено в хостеле, где он проживал. Рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, нашли номер певицы и просьбу позвонить ей.

Последнее сообщение Тиммы было оставлено в соцсетях: баскетболист поздравил артистку с днем рождения, который она праздновала 16 декабря. Журналисты также выяснили, что экс-супруг Седоковой страдал от депрессии на фоне развода.

Комментируя произошедшее, певица попросила общественность не распространять информацию о смерти Тиммы. Она призналась, что последние годы "жила в аду". После исполнительница попала в больницу.

Брак Седоковой с Тиммой был расторгнут 9 декабря. Они прожили вместе четыре года. Инициатором развода стала певица, которая в октябре этого года подала соответствующий иск в суд.

