Матчи баскетбольной Евролиги начнутся с минуты молчания в память о Янисе Тимме

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В память Яниса Тиммы все матчи баскетбольной Евролиги начнутся с минуты молчания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Так, с минуты молчания начнутся матчи 16-го тура Евролиги и 12-го тура Еврокубка.

"Евролига присоединяется к латвийскому и мировому баскетбольному сообществу в трауре по поводу кончины Яниса Тиммы", – уточнил представитель лиги.

О том, что 32-летний Тимма покончил с собой, стало известно утром 17 декабря. Как сообщили СМИ, его тело было найдено в хостеле, где он проживал. Рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, нашли номер его бывшей жены певицы Анны Седоковой и просьбу позвонить ей.

Последнее сообщение Тиммы было оставлено в соцсетях: баскетболист поздравил артистку с днем рождения, который она праздновала 16 декабря. Журналисты также выяснили, что экс-супруг женщины страдал от депрессии на фоне развода.

Брак Седоковой с Тиммой был расторгнут 9 декабря. Они прожили вместе четыре года. Инициатором развода стала певица. В октябре этого года она подала соответствующий иск в суд.