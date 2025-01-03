В Латвии возбуждено дело по факту смерти баскетболиста Тиммы

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Латвийский следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти баскетболиста Яниса Тиммы, сообщил его друг Марк Пугачев.

"Я выступаю одним из главных свидетелей. Пока мы не можем утверждать, кто виновник, есть он или нет, пусть следствие разбирается", – написал знакомый спортсмена в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Он подчеркнул, что если следствие найдет причастных, то их вызовут на допрос в Латвию. В обратном случае человека объявят в розыск, вплоть до международного.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно утром 17 декабря. Рядом с мужчиной нашли телефон, в котором, по предварительной информации, нашли номер его второй жены – певицы Анны Седоковой.

Он якобы страдал от депрессии на фоне развода, утверждали в СМИ. Сама Седокова утверждала, что в последние годы "жила в аду".

