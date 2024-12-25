Певица Анна Седокова обратилась к умершему Янису Тимме

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Певица Анна Седокова, которая недавно попала в больницу с нервным срывом после смерти экс-супруга Яниса Тиммы, вышла на связь и обратилась к бывшему мужу в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

"Я скорблю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно – на земле и на небе", – написала певица.

Она поблагодарила всех за поддержку в этот сложный для нее период.

"У меня пока не получается жить, как раньше", – отметила Седокова.

Исполнительница призвала журналистов проверять источники, у которых они берут комментарий. Она объяснила, что ей больно видеть заявления посторонних людей, которые используют смерть Тиммы в своих интересах. По словам артистки, те, кто хочет помочь, выражают соболезнования матери погибшего, а не дают интервью.

Седокова рассказала, что с матерью и сестрой Тиммы, а также при поддержке стран они пытаются организовать достойное прощание с ее экс-супругом.

О смерти 32-летнего латвийского баскетболиста и бывшего мужа артистки стало известно утром 17 декабря. По данным СМИ, его тело нашли в хостеле, где он проживал.

Рядом со спортсменом обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, нашли номер Седоковой и просьбу позвонить ей. Как выяснили журналисты, бывший муж певицы страдал от депрессии на фоне развода.

Комментируя случившееся, Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду". Позже она была госпитализирована по просьбе невролога. По словам представительницы певицы, артистка находилась в состоянии аффекта после смерти Тиммы.

Седокова пообещала оплатить транспортировку тела бывшего мужа в Латвию и похороны экс-супруга. Сестра Тиммы сообщила, что тело брата доставили в Латвию. Прощание с ним, по ее словам, состоится в Рижском крематории 27 декабря в 15:00.

