Продюсер Дворцов: Седокова возьмет паузу в концертной деятельности после смерти Тиммы

Фото: vk.com/officialannasedokova

Певица Анна Седокова приостановит концертную деятельность после смерти бывшего мужа и баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов, передает Passion.ru.

По словам Дворцова, исполнительница очень славится на корпоративах, "она почти звезда номер 1". Но после смерти Тиммы на какое-то время Седокова возьмет паузу в концертах в память о нем, отметил он.

"В скором времени она обязательно вернется, потому что нужно зарабатывать, нужно жить дальше", – добавил продюсер.

Тем временем певица еще остается в больнице, рассказала RT представительница артистки.

В свою очередь, отец спортсмена Райтис Тимма в разговоре с РИА Новости прокомментировал слова Седоковой о том, что она в последние годы с супругом буквально "жила в аду".

"Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом <...> Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью", – рассказал отец Яниса.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно утром 17 декабря. По данным СМИ, его тело нашли в хостеле, где он проживал. Рядом со спортсменом обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, нашли номер Седоковой и просьбу позвонить ей. Как выяснили журналисты, бывший муж певицы страдал от депрессии на фоне развода.

Комментируя случившееся, певица призналась, что в последние годы "жила в аду". Позже она была госпитализирована по просьбе невролога, сказала представительница исполнительницы. С ее слов, Седокова находится в состоянии аффекта после самоубийства Тиммы.