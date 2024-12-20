Starhit: первая жена Яниса Тиммы готовится сообщить их общему сыну о смерти отца

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/janis.timma

Первая жена погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Сана Ошс готовится сообщить их общему шестилетнему сыну о смерти отца. Об этом сообщает Starhit.

"Конечно, мне нехорошо и нелегко. Те, кто переживает о том, как я себя чувствую, должны понимать, что Янис был человеком, с которым я провела вместе девять лет, у нас было общее дело", – поделилась Ошс.

Женщина выразила благодарность всем неравнодушным за их теплые слова. Она отметила, что несмотря на то что со стороны ее жизнь выглядит счастливой, она пережила много стресса и неприятностей.

"Я многими вещами не делюсь публично", – объяснила она.

Ранее Ошс опубликовала фотографию экс-супруга с их сыном. Женщина назвала своего бывшего мужа целеустремленным спортсменом, который всего добивался упорным трудом. Она также подчеркнула, что Тимма был хорошим человеком и отцом.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно утром 17 декабря. По данным СМИ, его тело нашли в хостеле, где он проживал. Рядом со спортсменом обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, нашли номер его бывшей жены певицы Анны Седоковой и просьбу позвонить ей.

Как выяснили журналисты, Тимма страдал от депрессии на фоне развода. Их брак был расторгнут 9 декабря после четырех лет совместной жизни.