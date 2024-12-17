РИА Новости: Анна Седокова находится в состоянии аффекта

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Певица Анна Седокова находится в состоянии аффекта после самоубийства бывшего супруга Яниса Тиммы. Она госпитализирована по рекомендации невролога, сообщила представитель исполнительницы РИА Новости.

Седоковой необходимо находиться под наблюдением медиков, добавила собеседница агентства.

Ранее артистка опубликовала в социальных сетях видео, на котором видно, как она лежит под капельницей в палате. На кадрах она плачет. При этом дополнительных комментариев певица пока не предоставила.

О том, что 32-летний экс-супруг Седоковой Тимма покончил с собой, стало известно утром 17 декабря. Как сообщили СМИ, его тело было найдено в хостеле, где он проживал. Рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, нашли номер певицы и просьбу позвонить ей.

Последнее сообщение Тиммы было оставлено в соцсетях: баскетболист поздравил артистку с днем рождения, который она праздновала 16 декабря. Журналисты также выяснили, что экс-супруг Седоковой страдал от депрессии на фоне развода.

Комментируя произошедшее, певица попросила общественность не распространять информацию о смерти Тиммы. Она призналась, что последние годы "жила в аду".

Брак Седоковой с Тиммой был расторгнут 9 декабря. Они прожили вместе четыре года. Инициатором развода стала певица, которая в октябре этого года подала соответствующий иск в суд.