Тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, обнаружили 17 декабря в одном из столичных хостелов. По предварительным данным, спортсмен долгое время страдал от депрессии и свел счеты с жизнью. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Позвоните Анне"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/JANIS TIMMA

В ночь на 17 декабря СМИ облетела новость, что бывшего мужа певицы Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в одном из подъездов в центре Москвы. По предварительной информации, спортсмен свел счеты с жизнью. Возле тела обнаружили смартфон мужчины, на заставке которого были номер телефона и фраза: "Позвоните Анне".

По данным СМИ, 32-летний Янис после возвращения из США снял апартаменты в хостеле в жилом доме в центре Москвы неподалеку от столичной квартиры Седоковой. Последние минуты жизни спортсмена попали на камеру домофона: на записи видно, как в 23:30 Янис cо стаканом в руке подходит к подъезду, долго пытается попасть внутрь, параллельно записывая кому-то голосовые сообщения. Примерно через час его тело обнаружат внутри здания без признаков жизни.

Позднее директор хостела уточнил, что Тимма заселился в свой номер 16 декабря, пребывая в хорошем настроении – спортсмен был "абсолютно улыбчивым, позитивным человеком".

"У меня ребенок, он ничего не должен знать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Анна Седокова

Одним из первых произошедшее прокомментировал отец спортсмена, баскетбольный тренер Райтис Тимма: он заявил, что узнал обо всем из средств массовой информации, так как в последние годы они с сыном были в плохих отношениях.

"У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные. У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра и все, а сейчас везде уже об этом. Надо бы точно знать, что это он. Может, есть надежда, что это не так", – сказал он.

Вскоре на связь в своих соцсетях вышла и сама Анна Седокова. Накануне, 16 декабря, она отметила свой 42-й день рождения. Янис в социальных сетях поздравил бывшую супругу, опубликовав совместное архивное видео с ней и ее сыном Гектором. В подписи к ролику спортсмен вновь признался артистке в любви.

В своем обращении Седокова со слезами на глазах сказала, что несколько лет жила в аду, и попросила общественность не распространять информацию о смерти бывшего мужа.



Анна Седокова певица Сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста. У меня ребенок, он маленький. Он ничего не должен знать. Я должна спасти своего ребенка от этой информации.

Между тем первая супруга баскетболиста, Сана, с которой у Тиммы есть общий сын, шестилетний Кристиан, написала в своих соцсетях: "У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе", опубликовав фотографию бывшего мужа с сыном.

Свои соболезнования оставляют в Сети коллеги и знакомые артистки и спортсмена. Высказалась по поводу произошедшего телеведущая Лера Кудрявцева.

"От этой новости я реально в шоке! 32 года, красивый парень, вся жизнь впереди, казалось бы. Как?! Ну как?! Зачем?! У него же родители, маленький ребенок… Господи…" – написала знаменитость.

Блогер и экс-жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай поддержала Седокову.

"Я до сих пор не могу оправиться от новости про самоубийство бывшего мужа Ани – Яниса. Ребят, даже не смейте буллить Аню. Мы не жили ее жизнь, не прошли в ее обуви ни шага", – написала она. Также, по мнению Айзы, у спортсмена могли быть проблемы с запрещенными веществами.

В свою очередь, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в беседе с ТАСС назвал Яниса одним из сильнейших латвийских игроков.



Андрей Кириленко президент Российской федерации баскетбола Поиграл и в Европе, и в сборной, и в летних лагерях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В нашем чемпионате оставил свой след. Крайне жалко, когда такое происходит, огромные соболезнования семье, родителям и всем близким.

Помимо этого, некрологи появились на страницах в соцсетях баскетбольных клубов "Зенит" и УНИКС, за которые несколько лет назад играл Янис Тимма, а также в сообществе ЦСКА.

"Тимма играл в УНИКСе в 2021 году. Ранее латвийский баскетболист также выступал за рижский ВЭФ, санкт-петербургский "Зенит", испанскую "Басконию", греческий "Олимпиакос" и подмосковные "Химки". В 2017 году Янис принял участие в "Матче Всех Звезд" Единой Лиги ВТБ и стал победителем конкурса по броскам сверху. По итогам сезона-2014/15 форвард был признан лучшим молодым игроком Лиги ВТБ. Последними клубами Тиммы были турецкая "Дарюшшафака" и испанский "Обрадойро". Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного", – говорится в сообщении БК УНИКС.

"Мы друг друга съели"

Фото: vk.com/Анна Седокова

По данным СМИ, последнее время спортсмен страдал от депрессии. Причинами такого состояния могли быть трудности с карьерой и личной жизнью – скандалы с первой женой, которая, по данным СМИ, требовала взыскать с Яниса алименты на сына, а также постоянные конфликты и в итоге развод с Седоковой.

По информации СМИ, Янис столкнулся с финансовыми проблемами, когда потерял контракт с БК "Химки" и буквально остался без работы. Тогда якобы содержать семью была вынуждена Седокова. Спустя время они продали квартиру в Москве, которую вместе взяли в ипотеку (как сообщали тогда многие издания, супруги якобы не смогли выполнить долговые обязательства).

В 2022 году артистка вместе с мужем переехали жить в США. Янис надеялся получить там новую работу, но заключить контракт удалось лишь в 2024-м с испанским клубом Obradoiro.

По мнению окружения пары, основной причиной проблем в их отношениях могли быть именно финансовые трудности. На фоне скандалов Янис даже выкладывал пост, в котором обвинял Анну в лицемерии.





Янис Тимма баскетболист Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует.

Сама Анна впервые заговорила о разладе в семье в декабре 2023 года. В интервью Лауре Джугелии на YouTube певица признавалась, что они с Янисом "чуть-чуть съели" друг друга, а также посетовала на то, что ради мужа отказалась от многих вещей и сильно ограничила круг общения.



Анна Седокова певица Мы с ним много раз проговаривали это. Почему так получилось, что у меня никого не осталось, ни одной подруги? Это же ненормально. И у него не осталось ни одного друга.

Впоследствии пара неоднократно расходилась и сходилась вновь, пока артистка не решила окончательно поставить точку в отношениях, подав на развод 16 октября 2024 года. Баскетболист отчаянно пытался вернуть возлюбленную, с которой прожил в браке четыре года, но примирения так и не произошло. В итоге на прошлой неделе судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе с Янисом Тиммой.

Расставание далось звездам нелегко: если Седокова активно делилась переживаниями и размышлениями о преодолении кризиса с фанатами, то Тимма в соцсетях высказывался сдержанно, но непрозрачно намекал, что после развода его жизнь потеряла смысл. Кроме того, осенью Янис размещал у себя на странице фото, на котором были видны многочисленные упаковки от успокоительных препаратов, чем не на шутку встревожил подписчиков. Фолловеры баскетболиста в комментариях активно выражали ему свою поддержку и порекомендовали обратиться за помощью к близким.