Тело баскетболиста Яниса Тиммы доставили в Латвию

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В Латвию доставили тело баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом рассказала его сестра Лелде Жандецка, сообщает телеканал "360".

"Благодарим всех за поддержку. Прощание с Янисом состоится в Рижском крематории 27 декабря в 15:00", – написала Жандецка на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

О смерти 32-летнего Яниса Тиммы стало известно утром 17 декабря. По данным СМИ, его тело нашли в хостеле, где он проживал. Рядом со спортсменом обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, нашли номер его бывшей супруги, певицы Анны Седоковой и просьбу позвонить ей. Как выяснили журналисты, бывший муж певицы страдал от депрессии на фоне развода.