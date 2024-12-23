Певица Анна Седокова продолжает находиться в больнице

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Директор Анны Седоковой рассказала, что певица все еще находится в больнице. Об этом она заявила в беседе с изданием Super.ru.

По словам собеседницы журналистов, Седокова остается под наблюдением медиков.

Артистку госпитализировали по просьбе невролога 17 декабря. В тот день стало известно о смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы.

По данным СМИ, его тело нашли в хостеле, где он проживал. Рядом со спортсменом обнаружили телефон, в котором нашли номер Седоковой и просьбу позвонить ей. Как выяснили журналисты, бывший муж певицы страдал от депрессии на фоне развода.

Комментируя случившееся, артистка призналась, что в последние годы "жила в аду". Представительница певицы утверждала, что Седокова находилась в состоянии аффекта после самоубийства Тиммы.

