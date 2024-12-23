News.ru: тело Тиммы надолго останется в морге из-за проблем с паспортом

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Тело латвийского баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы останется в морге еще надолго, сообщает News.ru со ссылкой на источник.

Во-первых, еще не найден паспорт умершего спортсмена. Во-вторых, до сих пор никто не обратился для оформления его тела.

"Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо еще нотариально заверить", – подчеркнул собеседник издания.

Он также рассказал, что разрешение на выдачу тела можно получить только в ЦАО Следственного комитета РФ, для этого потребуется собрать множество документов. Только после того, как СК подпишет разрешение, можно будет говорить о времени и дате выдачи тела.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно утром 17 декабря. По данным СМИ, его тело нашли в хостеле, где он проживал. Рядом со спортсменом обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, нашли номер Седоковой и просьбу позвонить ей. Как выяснили журналисты, бывший муж певицы страдал от депрессии на фоне развода.

Комментируя случившееся, певица призналась, что в последние годы "жила в аду". Позже она была госпитализирована по просьбе невролога, сказала представительница исполнительницы. С ее слов, Седокова находится в состоянии аффекта после самоубийства Тиммы.