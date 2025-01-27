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27 января, 14:10

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РИА Новости: проверка установила, что баскетболист Тимма покончил с собой

Проверка подтвердила, что баскетболист Тимма покончил с собой – СМИ

Фото: ТАСС/Игорь Генералов

Экс-супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой, пришли к выводу следователи после проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

По данным правоохранительных органов, иные версии не подтвердились.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с мужчиной был найден телефон, в котором, по предварительной информации, также нашли номер его экс-супруги Седоковой.

Журналисты выяснили, что Тимма страдал от депрессии на фоне развода. Сама Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду".

Между тем Седокову уже опросили в рамках проверки по факту смерти ее бывшего супруга. Кроме того, следствие отказалось возбуждать уголовное дело. Однако семья Тиммы настояла на передаче мобильного телефона спортсмена на техническую экспертизу.

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