РИА Новости: проверка установила, что баскетболист Тимма покончил с собой

27 января, 14:10Происшествия
Фото: ТАСС/Игорь Генералов
Экс-супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой, пришли к выводу следователи после проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
По данным правоохранительных органов, иные версии не подтвердились.
О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с мужчиной был найден телефон, в котором, по предварительной информации, также нашли номер его экс-супруги Седоковой.
Журналисты выяснили, что Тимма страдал от депрессии на фоне развода. Сама Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду".
Между тем Седокову уже опросили в рамках проверки по факту смерти ее бывшего супруга. Кроме того, следствие отказалось возбуждать уголовное дело. Однако семья Тиммы настояла на передаче мобильного телефона спортсмена на техническую экспертизу.