РИА Новости: певицу Анну Седокову опросили после смерти Яниса Тиммы

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Певицу Анну Седокову опросили в рамках проверки по факту смерти ее бывшего супруга латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Между тем семья латвийского баскетболиста намерена узнать, что конкретно произошло в вечер его гибели. Как заявила юрист Екатерина Гордон, к адвокату за помощью обратился отец спортсмена Райтис Тимма. По ее словам, после того как экспертиза будет готова и следователи поймут, есть ли основания для уголовного дела, в интересах отца Тиммы будет написано заявление.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с мужчиной был найден телефон, в котором, по предварительной информации, также нашли номер его бывшей жены – певицы Анны Седоковой.

Как выяснили журналисты, Тимма страдал от депрессии на фоне развода. Сама Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду".