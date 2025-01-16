Юрист Гордон: семья Яниса Тиммы выяснит, как он стал нищим после покупки квартир

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Семья баскетболиста Яниса Тиммы планирует выяснить, почему он погиб нищим в дешевом хостеле. Об этом в беседе с РИА Новости заявила юрист Екатерина Гордон.

По ее словам, латвийский баскетболист до этого приобрел несколько квартир в Москве. Об этом сообщили его близкие люди и знакомые.

"С нами связались люди, чьи имена мы не хотели бы распространять, и сообщили, что они были свидетелями покупки недвижимости. В силу же того, что он не был гражданином РФ, он зарегистрировал это на близких людей. Расчет был сделан на то, что данное имущество однажды в том числе достанется и его сыну", – сказала Гордон.

Как пояснила юрист, в настоящее время вся информация находится на уровне свидетельских показаний и домыслов. Однако семье Тиммы важно понять, как из очень богатого человека он стал нищим.

"Все эти вопросы очень интересуют близких, с которыми он в последнее время мало общался", – добавила Гордон.

Ранее сестра баскетболиста Лелде Жандецка заявила, что экс-супруга Тиммы – певица Анна Седокова помогла ему выплатить долг в размере 10 тысяч долларов, несмотря на расставание. Жандецка также рассказала, что певица назвала ей общую сумму долга, которая составила 1 127 000 рублей.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с мужчиной был найден телефон, в котором, по предварительной информации, также нашли номер Седоковой.

Как выяснили журналисты, Тимма страдал от депрессии на фоне развода. Сама Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду".