Сестра Тиммы Лелде: Седокова помогла брату оплатить долг в 10 тысяч долларов

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Сестра латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка заявила в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), что певица Анна Седокова помогла экс-супругу выплатить долг в размере 10 тысяч долларов (примерно миллион рублей. – Прим. ред.), несмотря на расставание.

По ее словам, первый перевод на счет Тиммы был осуществлен 28 ноября, а 6 декабря Седокова направила еще 295 тысяч рублей. Сестра баскетболиста также рассказала, что певица назвала ей общую сумму долга, которая составила 1 127 000 рублей.

"В него входили задолженности баскетболиста по кредитным картам, машине, страховке, собаке, хранилищу и мобильному телефону", – уточнила Жандецка.

Также она подтвердила, что латвийская полиция начала расследование из-за смерти баскетболиста. По ее словам, "есть много открытых вопросов" по поводу гибели Тиммы в Москве. Однако девушка не стала давать комментарии по делу.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с мужчиной был найден телефон, в котором, по предварительной информации, также нашли номер его бывшей жены – певицы Анны Седоковой.

Как выяснили журналисты, Тимма страдал от депрессии на фоне развода. Сама Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду".

