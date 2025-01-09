Сестра Яниса Тиммы рассказала, что Анна Седокова не оплатила похороны

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ)/janis.timma

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы не получила от певицы Анны Седоковой обещанные на похороны деньги, сообщает "Московский комсомолец".

"В этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата", – написала сестра баскетболиста Лелде Жандецка в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Она пояснила, что ранее Седокова предложила взять на себя расходы на похороны, однако средства не были переведены. Также Жандецка пообещала позже предоставить дополнительные детали.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с мужчиной был телефон, в котором, по предварительной информации, нашли номер Седоковой. Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело по факту смерти Тиммы.

Как выяснили журналисты, бывший муж певицы страдал от депрессии на фоне развода. Сама Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду". Позже она была госпитализирована по просьбе невролога. Певица обещала оплатить транспортировку тела бывшего мужа в Латвию и его похороны.