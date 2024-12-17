Психолог Кольцова объяснила поведение Седоковой после смерти экс-супруга

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Бывшая жена латвийского баскетболиста Янис Тимма, певица Анна Седокова, действительно тяжело переживает добровольный уход из жизни экс-супруга, сообщает телеканал "360" со ссылкой на психолога Екатерину Кольцову.

Седокова привыкла делиться со своими поклонниками всем, что происходит в ее жизни, поэтому и показывает свои переживания на публику, подчеркнула психолог. По другой версии, певица хочет таким образом смягчить ситуацию вокруг себя, чтобы люди не обвиняли ее в смерти бывшего супруга.

"У нас действительно народ может говорить, что это она его довела", – отметила Кольцова.

Специалист посоветовала певице обратиться к психологу, чтобы тот помог ей объяснить, что решение уйти из жизни Тимма принял сам.

"Это прямо очень важно, чтобы возвращали ее в ситуацию: ты ничего не делала, ты его не убила, это его решение, он взрослый человек, и ты за его решение ответственности не несешь. Ты отвечаешь за свои поступки, тот взрослый человек отвечает за свои", – рассказала Кольцова.

Тимма добровольно ушел из жизни в центре Москвы, его тело найдено в подъезде жилого дома 17 декабря. СМИ писали, что Седокова и Тимма развелись на предыдущей неделе.

После произошедшего певица опубликовало видео, на котором она лежит под капельницей. Дополнительных комментариев она не предоставила. По словам представителя исполнительницы, Седокова находится в состоянии аффекта, она госпитализирована по рекомендации невролог.

