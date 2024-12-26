Первая жена Тиммы обвинила Седокову в расточительности

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sana_osa

Латвийский баскетболист Янис Тимма из-за своей второй жены – певицы Анны Седоковой – перестал выплачивать алименты ребенку от прошлого брака и потерял связь с близкими, сообщает телеканал "360" со ссылкой на первую жену спортсмена Сану Ошо.

В соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) женщина написала, что требовала от бывшего мужа положенные ребенку выплаты через суд. По ее словам, невыплата алиметов была в течение двух лет.

Ошо считает, что Седокова встала между Тиммой и ребенком и из-за расточительности певицы баскетболист перестал быть богатым.

"Его финансовое положение ухудшилось настолько, что он проводил последние дни своей жизни в хостеле. Это трагедия, которая дает повод задуматься многим мужчинам", – резюмировала Оша.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно утром 17 декабря. По данным СМИ, его тело нашли в хостеле, где он проживал.

Рядом со спортсменом обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, нашли номер Седоковой и просьбу позвонить ей. Как выяснили журналисты, бывший муж певицы страдал от депрессии на фоне развода.

Как рассказала сестра Тиммы, тело брата уже доставили в Латвию. Прощание с ним пройдет в Рижском крематории 27 декабря в 15:00, уточнила она.