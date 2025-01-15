Судмедэксперты Латвии допустили криминальную версию смерти Яниса Тиммы

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Криминальная версия появилась в рамках расследования смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом рассказал друг игрока Марк Пугачев, передает РИА Новости.

По словам Пугачева, данные судебно-медицинских экспертиз, которые были проведены в Москве и Латвии, не совпадают.

"Экспертиза уже дала информацию – конфиденциально, – что есть несостыковка с той экспертизой, которую делала Москва. Это две абсолютно разные экспертизы. Скоро будет заключение, дело уже возбуждено", – сообщил Пугачев в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Друг игрока также призвал дождаться окончания расследования.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с мужчиной был найден телефон, в котором, по предварительной информации, также нашли номер его бывшей жены – певицы Анны Седоковой.

Как выяснили журналисты, Тимма страдал от депрессии на фоне развода. Сама Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду".