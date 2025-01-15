15 января, 09:05Происшествия
Судмедэксперты Латвии допустили криминальную версию смерти Яниса Тиммы
Фото: ТАСС/Олег Бухарев
Криминальная версия появилась в рамках расследования смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом рассказал друг игрока Марк Пугачев, передает РИА Новости.
По словам Пугачева, данные судебно-медицинских экспертиз, которые были проведены в Москве и Латвии, не совпадают.
"Экспертиза уже дала информацию – конфиденциально, – что есть несостыковка с той экспертизой, которую делала Москва. Это две абсолютно разные экспертизы. Скоро будет заключение, дело уже возбуждено", – сообщил Пугачев в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
Друг игрока также призвал дождаться окончания расследования.
О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с мужчиной был найден телефон, в котором, по предварительной информации, также нашли номер его бывшей жены – певицы Анны Седоковой.
Как выяснили журналисты, Тимма страдал от депрессии на фоне развода. Сама Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду".
Седокову призвали проверить по уголовной статье после смерти Тиммы