Юрист Гордон: cемья Тиммы хочет выяснить, не "помог" ли ему кто-то уйти из жизни

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Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы намерена узнать, что конкретно произошло в вечер его гибели. Об этом РИА Новости заявила юрист Екатерина Гордон.

Отмечается, что к адвокату за помощью обратился отец спортсмена Райтис Тимма.

"Семья Яниса хотела бы узнать, что именно произошло в тот вечер, с кем он переписывался, не было ли рядом с ним тех людей, которые, условно, "помогли" ему совершить эту фатальную ошибку, приведшую к такой трагической развязке", – подчеркнула Гордон.

Она добавила, что на данный момент все еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы. По ее словам, после того как экспертиза будет готова и следователи поймут, есть ли основания для уголовного дела, в интересах отца Тиммы будет написано заявление.

До этого Гордон также заявляла, что семья спортсмена планирует выяснить, почему он погиб нищим в дешевом хостеле. Она отметила, что латвийский баскетболист до этого приобрел несколько квартир в Москве.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с мужчиной был найден телефон, в котором, по предварительной информации, также нашли номер его бывшей жены – певицы Анны Седоковой.

Как выяснили журналисты, Тимма страдал от депрессии на фоне развода. Сама Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду".