Родные баскетболиста Яниса Тиммы настояли на технической экспертизе его телефона

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Мобильный телефон латвийского баскетболиста Яниса Тиммы пройдет техническую экспертизу. На этом настояли родственники ушедшего из жизни спортсмена, рассказала адвокат Екатерина Гордон.

"Семья имеет право как минимум знать, что происходило с их сыном в последние часы жизни и как богатый успешный парень оказался "на дне" без имущества и веры в жизнь", – говорится в телеграм-канале "Гордон и сыновья".

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с мужчиной был найден телефон, в котором, по предварительной информации, также нашли номер его бывшей жены – певицы Анны Седоковой.

Как выяснили журналисты, Тимма страдал от депрессии на фоне развода. Сама Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду".

Семья латвийского баскетболиста намерена узнать, что конкретно произошло в вечер его гибели. Седокову уже опросили в рамках проверки по факту смерти ее бывшего супруга. Следствие отказалось возбуждать уголовное дело.

