Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 16:30

Происшествия

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обжаловала отказ в возбуждении уголовного дела

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обжаловала отказ в возбуждении уголовного дела

Новости регионов: в Волгоградской области погиб ребенок в ДТП с автобусом

В Клину локализовали крупный пожар на складе

Площадь пожара на складе в Клину составила 10 тысяч квадратных метров

Зрители Москвы 24 показали кадры крупного пожара в Клину

Следствие в России отказалось возбуждать дело по факту смерти Яниса Тиммы

В Москве выявили сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для снижения веса

Подъезд дома заволокло паром на Рублевском шоссе в Москве

Новости регионов: под Новосибирском разбирают самолет, экстренно севший в поле в 2023 году

Новости мира: Трамп запретил иностранцам въезд через южную границу США

Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подали жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Юрист Екатерина Гордон заявила, что полиция не опросила всех близких спортсмена, а причиной отказа стало истечение процессуальных сроков.

Следственный комитет ранее проверял обстоятельства гибели Тиммы, однако обвинений никому предъявлено не было.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортшоу-бизнесвидеоДарья ТащинаКристина Шашкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика