Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обжаловала отказ в возбуждении уголовного дела

Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подали жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Юрист Екатерина Гордон заявила, что полиция не опросила всех близких спортсмена, а причиной отказа стало истечение процессуальных сроков.

Следственный комитет ранее проверял обстоятельства гибели Тиммы, однако обвинений никому предъявлено не было.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.