23 января, 16:30Происшествия
Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обжаловала отказ в возбуждении уголовного дела
Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подали жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Юрист Екатерина Гордон заявила, что полиция не опросила всех близких спортсмена, а причиной отказа стало истечение процессуальных сроков.
Следственный комитет ранее проверял обстоятельства гибели Тиммы, однако обвинений никому предъявлено не было.
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