Зрители Москвы 24 показали кадры крупного пожара в Клину

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Крупный пожар сняли в подмосковном Клину. Очевидцы выкладывают в Сеть кадры, на которых видны огромные клубы черного дыма над ангарами. По предварительным данным, горит складской комплекс на Волоколамском шоссе. Площадь и обстоятельства пожара уточняются.

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