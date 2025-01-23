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23 января, 15:15

Происшествия

Зрители Москвы 24 показали кадры крупного пожара в Клину

Зрители Москвы 24 показали кадры крупного пожара в Клину

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Крупный пожар сняли в подмосковном Клину. Очевидцы выкладывают в Сеть кадры, на которых видны огромные клубы черного дыма над ангарами. По предварительным данным, горит складской комплекс на Волоколамском шоссе. Площадь и обстоятельства пожара уточняются.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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